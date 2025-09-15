Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại

Tại cuộc họp, trên cơ sở gợi ý thảo luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo các cơ quan đã trao đổi, đánh giá sâu những diễn biến mới, đáng chú ý của tình hình thế giới, khu vực, dự báo tác động đối với Việt Nam và phương hướng công tác đối ngoại để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn song tình hình thế giới đang diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh đó, ông khẳng định nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại thời gian tới là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương lớn mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra thời gian qua, nhằm mở đường cho kỷ nguyên đất nước vươn mình phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ các nhận định, đánh giá của Đảng ủy Bộ Ngoại giao; khẳng định mặc dù tình hình thế giới và khu vực thời gian qua diễn biến rất phức tạp, song Việt Nam đã nỗ lực tăng cường tin cậy chính trị với các đối tác, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng và làm sâu sắc hơn cục diện quan hệ đối ngoại với các nước, trong đó có đối ngoại quốc phòng.

Thống nhất với ý kiến của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu làm sâu sắc hơn nữa đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Công an nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh như Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã nêu rõ.

Từ góc độ của Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, việc đôn đốc, thực hiện cam kết với các đối tác rất quan trọng. Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại đa phương, nhất là tại các cơ chế, diễn đàn có tầm quan trọng chiến lược với đất nước như ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công. Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng cần huy động đủ nguồn lực cho triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ chuyên gia…

Toàn cảnh phiên làm việc.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của lãnh đạo Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp 3 trụ cột Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Tổng Bí thư căn dặn Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tính kịp thời của công tác nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các quyết sách, chủ trương lớn, có tầm quan trọng chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành đối ngoại, trong đó có Ngoại giao, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để phát triển đất nước, đặc biệt là để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Đây là cuộc làm việc lần thứ 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ Ngoại giao trong vòng 1 tháng và cuộc thứ 3 trong 1 năm qua, cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp là Tổng Bí thư rất quan tâm, coi trọng công tác đối ngoại, luôn dành cho đối ngoại, ngoại giao sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao.