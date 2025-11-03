6 cách vệ sinh lưới lọc dầu mỡ của máy hút mùi vừa dễ vừa hiệu quả

(VTC News) -

Máy hút mùi là dụng cụ không thể thiếu được trong phòng bếp. Nó giúp khử mùi, tạo không khí trong lành, biến phòng bếp trở thành nơi không chỉ dành cho việc nấu nướng mà còn là không gian giao lưu thoải mái của các thành viên trong gia đình.

Để máy hút mùi hoạt động hiệu quả, bộ lọc dầu mỡ phải luôn được vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, việc này khá mất thời gian và khó chịu với nhiều bà nội trợ. Dưới đây là một số cách giúp vệ sinh lưới lọc dầu mỡ của máy hút mùi hiệu quả, dễ thực hiện.

Máy hút mùi là dụng cụ không thể thiếu nếu bạn muốn có một căn bếp sạch sẽ và không có mùi hôi. (Ảnh: Elica).

Dùng nước nóng, baking soda, chất tẩy rửa

Bạn cần chuẩn bị nước nóng, baking soda và chất tẩy rửa (tuỳ chọn). Với cách làm này, các bà nội trợ chỉ cần tháo lưới lọc ra khỏi máy hút mùi, đặt chúng vào bồn rửa, rắc baking soda lên trên, thêm một ít nước rửa chén rồi mở vòi nước nóng, đảm bảo lưới lọc ngập trong nước.

Sau khi ngâm bộ lọc hơn nửa tiếng, bạn hãy dùng bàn chải rửa bát và chải sạch dầu mỡ và bụi bẩn còn sót lại. Bộ lọc sẽ lại trông như mới.

Banking Soda có tác dụng lớn trong việc vệ sinh bộ lọc dầu mỡ trên máy hút mùi. (Ảnh: Điện máy xanh).

Sử dụng baking soda và giấm

Bạn hãy pha một chén giấm với 1/2 thìa baking soda; nhúng chiếc khăn nhỏ vào trong dung dịch này rồi dùng nó lau bộ lọc dầu mỡ trên máy hút mùi. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể lau lại bộ lọc dầu mỡ một lần nữa với nước lau kính.

Ngoài việc vệ sinh tấm lọc mỡ máy hút mùi, bạn nên làm sạch cánh quạt phía bên trong máy và vỏ ngoài của máy. Như vậy, các vết bám, mùi hôi biến mất mới biến mất.

Dùng hỗn hợp kem đánh răng, giấm, nước lọc

Đầu tiên, bạn cần cho kem đánh răng và giấm vào trong chậu nhỏ theo tỉ lệ 1:1 rồi cho thêm nước lọc vào và trộn đều hỗn hợp. Tiếp đến, bạn tháo bộ lọc dầu mỡ, ngâm vào dung dịch kem đánh răng, giấm trong vòng 15 phút rồi dùng bàn chải chà sạch, xả với nước nóng.

Bạn cũng có thể lấy một phần dung dịch vừa tạo được vào một chiếc bình xịt, xịt trực tiếp lên thân máy hút mùi, bảng điều khiển rồi dùng khăn khô lau lại. Đối với các mảng bám cứng đầu, bạn dùng bàn chải chà đi chà lại nhiều lần rồi dùng khăn lau lại.

Dùng máy phun hơi nước

Tháo lưới lọc dầu mỡ của máy hút mùi và đặt xuống bề mặt phẳng, bên dưới lót thêm miếng vải để tránh tình trạng dầu mỡ, nước rơi xuống sàn nhà. Tiếp đến, bạn dùng máy phun hơi nước phun trực tiếp vào lưới lọc. Hãy làm một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, tránh bỏ sót mảng lưới nào. Dầu mỡ sẽ theo lực phun và nước chảy đổ ra ngoài.

Bạn lưu ý phun cả hai mặt lưới lọc dầu mỡ; sau đó rửa lại với nước sạch, để khô và lắp lại vào máy hút mùi.

Cách vệ sinh lưới lọc dầu mỡ của máy hút mùi đơn giản nhất. (Ảnh: Wiki)

Đun sôi tấm lưới lọc với banking soda

Bạn cần pha 1 lít nước với 1/2 cốc bột baking soda. Đun sôi tấm lọc với hỗn hợp trên khoảng 20 - 30 phút đến khi tấm lọc sáng bóng thì tắt bếp. Đợi cho tấm lưới lọc dầu mỡ bớt nóng, bạn dùng khăn lau sạch những bụi bẩn còn bám lại.

Ngâm tấm lưới lọc trong dung dịch coca cola

Rất nhiều người đều biết, ngoài công dụng như một đồ uống giải khát, coca cola còn có khả năng tẩy rửa rất tốt. Bạn chỉ cần đổ coca cola vào chậu rồi ngâm ngập tấm lưới lọc dầu mỡ trong đó khoảng 30 phút; rửa lại tấm lưới bằng nước thường. Cách làm này đơn giản nhưng lại khiến tấm lưới lọc dầu mỡ sáng bóng và sạch sẽ.

Những lưu ý khi sử dụng máy hút mùi

Lắp đặt tại vị trí hợp lý: Vị trí tốt nhất để lắp đặt máy hút mùi là song song với bếp, cách đỉnh bếp ít nhất từ 70-80cm. Nếu lắp quá gần, sức nóng khi nấu ăn có thể ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Còn lắp qua xa có thể khiến hiệu quả máy hút mùi bị giảm.

Công suất phù hợp: Với những căn hộ nhỏ hoặc nhà có không gian nhỏ, bạn nên chọn những máy hút mùi có công suất thấp (dưới 500W). Máy hút mùi có công suất trung bình (500W - 1000W) phù hợp cho hầu hết các gia đình. Còn các nhà hàng, nhà bếp chuyên dụng nên sử dụng máy hùi mùi có công suất cao, (trên 1000W).

Máy hút mùi nên đặt cách bếp tầm 70-80cm. (Ảnh: rbmechanicalgroup).

Không tắt máy ngay sau khi nấu: Một sai lầm mà rất nhiều bà nội trợ mắc phải là tắt ngay máy hút mùi sau khi tắt bếp. Như thế, mùi thức ăn vẫn còn ở lại trong không gian bếp. Cách tốt nhất là nên để máy hút mùi hoạt động thêm từ 5 - 10 phút sau khi tắt bếp. Với cách làm này, mùi hôi tanh và dầu mỡ sẽ được làm sạch hiệu quả hơn.

Vệ sinh máy thường xuyên: Việc vệ sinh máy hút mùi nên được tiến hành ít nhất mỗi lần một tuần. Nếu không, máy hút mùi sẽ hoạt động kém hiệu quả và không gian bếp của bạn sẽ khó có thể được làm sạch.