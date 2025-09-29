449 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần I , nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện phiên trù bị.
Tại phiên Đại hội trù bị, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội.
Tại phiên trù bị, 100% đại biểu đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 15 người; Đoàn Thư ký gồm 3 người; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người.
Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình làm việc, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức Đại hội (ngày 30/9).
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ chiều ngày 29 đến hết ngày 30/9. Đại hội có chủ đề là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đoàn kết, tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng đó thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030…
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra mục tiêu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của Nhân dân; tự tin cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.