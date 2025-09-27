Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ I: Bước ngoặt lịch sử, kỳ vọng tầm vóc khu vực

Đây là một kỳ đại hội đặc biệt, sau khi TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, hình thành đơn vị hành chính mới: TP Hải Phòng. Đồng thời, đánh dấu mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.