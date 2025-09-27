Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ I: Bước ngoặt lịch sử, kỳ vọng tầm vóc khu vực

Sáng nay 27/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.
Đây là một kỳ đại hội đặc biệt, sau khi TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, hình thành đơn vị hành chính mới: TP Hải Phòng. Đồng thời, đánh dấu mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự và chỉ đạo Đại hội.
Về dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I còn có các vị nguyên lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ).
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ có nhiệm vụ đánh giá chặng đường nhiệm kỳ qua mà còn định hướng phát triển Hải Phòng trong 5 năm tới, khẳng định tầm vóc của thành phố động lực tăng trưởng hàng đầu cả nước, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia và khu vực.
Đại hội diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/9 với 446 đại biểu tham dự. Đây là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước, thể hiện vai trò tiên phong của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đại hội xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, đăng tải văn kiện và tài liệu các phiên làm việc trên Ứng dụng Đại hội số…
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nhấn mạnh: "Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, khẳng định khát vọng vươn mình mạnh mẽ, mở đầu giai đoạn phát triển mới của thành phố".
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố sau hợp nhất. Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng kỳ vọng đây sẽ là bước phát triển mới của thành phố Cảng anh hùng trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.