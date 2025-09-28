Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Yên Bái), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất.

Điểm mới đáng chú ý là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I được tổ chức theo hình thức đại hội số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình điều hành, quản lý và tác nghiệp; chia 6 tổ thảo luận sâu về các văn kiện đại hội, nhất là 17 đề án trọng tâm.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Theo đó, Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, Đoàn Thư ký gồm 2 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người.

Đồng thời, các đại biểu nhất trí thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; thông báo chia tổ thảo luận và địa điểm thảo luận, hướng dẫn thảo luận để tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị.

Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh, các đại biểu thảo luận, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng của người dân; thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách vùng miền...

Bên cạnh đó là các giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; phát triển toàn diện giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước. Các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp trên mọi lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại phiên trù bị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cần nêu cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung dân chủ, thể hiện trách nhiệm và ý thức chính trị của mỗi đại biểu, thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp thiết thực, góp phần vào thành công của đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Theo chương trình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày 28-30/9.