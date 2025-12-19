4 việc càng ít làm, tim càng khỏe

(VTC News) -

Ít ngồi lâu

Việc ngồi lâu có thể làm chậm lưu thông máu, đặc biệt là ở tĩnh mạch chi dưới, khiến máu ứ đọng và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông (huyết khối tĩnh mạch sâu). Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, nó có thể gây thuyên tắc phổi, một tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Một cách đơn giản nhưng hiệu quả để kích thích tuần hoàn máu là nhúc nhích ngón chân thường xuyên. Các chuyên gia khuyến nghị nên cử động ngón chân trong khoảng 30 giây mỗi giờ, đặc biệt nếu bạn phải ngồi làm việc liên tục hoặc di chuyển đường dài bằng máy bay, ôtô. Việc này giúp cải thiện lưu thông máu, tăng lượng oxy đến các cơ quan và giảm áp lực lên tim trong quá trình bơm máu đi khắp cơ thể.

Ít tức giận

Tức giận ảnh hưởng tiêu cực đến tim bằng cách gây tăng huyết áp đột ngột, nhịp tim nhanh do giải phóng hormone căng thẳng (adrenaline, cortisol), làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ loạn nhịp tim (rung nhĩ), xơ vữa động mạch. Tức giận còn làm trầm trọng thêm bệnh tim sẵn có, có thể dẫn đến đau tim hay đột quỵ, nhất là khi tức giận mạn tính hoặc ở người có sẵn yếu tố nguy cơ.

Không nên thường xuyên tức giận sẽ rất hại cho sức khỏe của tim.

Ít ăn mặn

Chế độ ăn mặn, ăn nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ gây nêm các bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đây còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý tại các cơ quan khác như suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương cũng như những rối loạn khác cho cơ thể.

Lý do khiến ăn mặn dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tim là khi chúng ta ăn những thức ăn nhiều muối, một lượng lớn natri sẽ được dung nạp vào cơ thể khiến cho hàm lượng natri trong máu tăng cao. Lúc này thận của chúng ta phải làm việc cật lực để lọc máu.

Hàm lượng natri chiếm quá nhiều "thị phần" trong máu khiến thận không thể phát huy tối đa hiệu suất làm việc, điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực thẩm thấu trong lòng mạch, từ đó nước sẽ di chuyển vào trong lòng mạch theo áp lực này và làm thể tích máu gia tăng. Đây là lý do ăn mặn là nguy cơ của bệnh tim và là nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên sử dụng khoảng dưới 5g muối/ngày (tầm 1 thìa cà phê muối). Nhưng trên thực tế, phần lớn mọi người đều tiêu thụ gấp đôi lượng muối so với khuyến cáo trên của WHO (tương đương 10g/ngày).

Ít thuốc lá và rượu

Nhiều người cho rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhất là phổi, nhưng điều này chưa đủ vì việc hút thuốc lá và người sống xung quanh có hít phải khói thuốc sẽ ảnh hưởng nhiều đến tim mạch. Vì khói thuốc lá kể cả hút trực tiếp lẫn hút thụ động cũng có thể làm tắc nghẽn dòng máu di chuyển lên tim. Đồng thời, nó cũng góp phần gây tích tụ các mảng bám ở động mạch. Việc từ bỏ thuốc lá là một trong những quyết định quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe tim.

Rượu cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu vang đỏ ở mức độ vừa phải có thể mang lại lợi ích nhất định, nhưng lạm dụng rượu sẽ gây ra những hậu quả ngược lại, gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến bệnh cơ tim. Vì vậy, lựa chọn an toàn nhất cho tim mạch vẫn là hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là tránh xa rượu bia.