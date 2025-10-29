34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả chế độ Nghị định 178

Chiều 29/10, Chính phủ họp về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, sau gần 4 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành ổn định, đi vào nền nếp và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự chủ động, linh hoạt của các địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc thời gian đầu vận hành liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, mở tài khoản kho bạc, xử lý tài sản công, giới thiệu con dấu, chữ ký, … đến nay đã được tháo gỡ và đi vào vận hành có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Về tổ chức bộ máy, nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách, đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực và 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong 03 tháng đầu vận hành.

Một số địa phương khẩn trương rà soát, bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và đạt được hiệu quả tích cực như: Lâm Đồng, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Điện Biên, Lai Châu…

Đến ngày 28/10, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; 146.836 người (99,99%) đã nhận chi trả chính sách; chỉ còn 11 người (0,01%) chưa nhận. Trong đó, 34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả.

Về phân cấp, phân quyền, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Về tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản công, bố trí nhà ở công vụ, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước (xử lý dứt điểm tồn tại của 03 tháng vận hành).

Đến ngày 27/10/2025, việc giải quyết số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý và số xã được trang bị xe ô tô có chuyển biến rõ rệt so với thời điểm ngày 30/9/2025.

Cụ thể: 17.595 cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý; 10.908 cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý; 3.177 ĐVHC cấp xã đã được trang bị xe ô tô; còn 144 ĐVHC cấp xã chưa được trang bị xe ô tô; trên cơ sở bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, hiện nay, 06/06 địa phương đã và đang phân bổ kinh phí để thực hiện mua mới xe trong năm 2025.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị tại địa phương, tiêu biểu như tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, tỉnh Vĩnh Long....

Hơn 83% hồ sơ được xử lý trực tuyến

Về thủ tục hành chính, đến ngày 22/10/2025 số lượng TTHC có chuyển biến theo hướng tăng tỉ lệ dịch vụ công toàn trình. Các Bộ, ngành có 5.751 TTHC, có 980 TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) toàn trình, 739 TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần (tỷ lệ 12,8%); 4.032 TTHC chưa cung cấp DVC trực tuyến, chiếm tỷ lệ 70,2%.

Các địa phương công khai từ 2.030 - 2.293 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó trung bình có 792 TTHC cung cấp DVC toàn trình, chiếm tỷ lệ 37%; 1.205 TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần, chiếm tỷ lệ 56,2%, 146 TTHC chưa công bố DVC trực tuyến, chiếm tỷ lệ 6,8%.

Từ 01/7 đến 26/10/2025, 34 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 14,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 83% được xử lý trực tuyến.

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện, tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ ý kiến Kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính; hoàn thiện bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức; hoàn thiện các báo cáo, xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền 2 cấp; sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp (khuyến nông, đất đai, môi trường, văn hóa, khoa học – công nghệ,...), khẩn trương nghiên cứu sắp xếp Ban quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phù hợp thực tiễn.

Đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin. Bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng số, hoàn thiện kết nối dữ liệu, tăng tốc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.