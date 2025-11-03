+
10 năm, 3 lần mất con giữa mùa lũ: Nỗi đau tột cùng của người mẹ
(VTC News) -
10 năm, 3 đứa trẻ lần lượt ra đi mãi mãi đều vì nước lũ, nỗi đau chồng chất ấy khiến người mẹ nghèo ở xã Quảng Trạch (Quảng Trị) chẳng còn nước mắt để khóc.
Thai Sao Mai
Tin mới
‘Ông lớn’ kinh doanh nước tương, mì gói ra sao?
15:00 03/11/2025
Thị trường
Nhà khá giả, tôi vẫn thách cưới 2 cây vàng để xem thành ý nhà trai
15:00 03/11/2025
Ý kiến
XSMT 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/11/2025
15:00 03/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/11/2025 - XSPY 3/11
15:00 03/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 3/11/2025 - XSTTH 3/11
15:00 03/11/2025
Xổ số miền Trung
Global CX summit 2025: Trải nghiệm khách hàng giữa công nghệ và con người
15:00 03/11/2025
Sản phẩm
10 năm, 3 lần mất con giữa mùa lũ: Nỗi đau tột cùng của người mẹ
14:56 03/11/2025
VTC NEWS TV
Lũ lịch sử để lại mớ ngổn ngang, dân chưa dọn xong đã kê đồ tránh trận lũ mới
14:54 03/11/2025
Đời sống
Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot từ Đức
14:46 03/11/2025
Thời sự quốc tế
Khách Tây ở Hội An tấp nập chèo thuyền đi tránh lũ
14:45 03/11/2025
VTC NEWS TV
Thông minh đến mấy cũng phải chào thua câu đố vua Tiếng Việt này
14:36 03/11/2025
Hỏi - Đáp
Giá nhà đất thổ cư tăng quá cao, giao dịch sụt mạnh
14:25 03/11/2025
Bất động sản
Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14:17 03/11/2025
Chính trị
Nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể được vay vốn lãi suất 0%
14:02 03/11/2025
Đầu Tư
H'Hen Niê xin lỗi sau clip gây tranh cãi của chồng
14:00 03/11/2025
Sao Việt
Vì sao chúng ta nhanh đói hơn khi trời lạnh và ngược lại?
14:00 03/11/2025
Gia đình
XSMN 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/11/2025
14:00 03/11/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/11/2025 - XSHCM 3/11
14:00 03/11/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/11/2025 - XSDT 3/11
14:00 03/11/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/11/2025 - XSCM 3/11
14:00 03/11/2025
Xổ số miền Nam
Phó Thủ tướng lý giải việc mua bảo hiểm 'đóng tiền vào thì dễ, rút ra rất khó'
13:58 03/11/2025
Tài chính
Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước
13:36 03/11/2025
Đời sống
Clip mẹ 3 con đi chơi bị nhầm là vợ của con trai khiến dân mạng cười bò
13:30 03/11/2025
Giới trẻ
Bảng giá ô tô Ford mới nhất tháng 11/2025
13:14 03/11/2025
Thị trường
Nước dâng cao chảy xiết, người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lại cuống cuồng sơ tán
13:04 03/11/2025
Tin nhanh 24h
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ
13:04 03/11/2025
Tin nóng
HLV Kim Sang-sik loại cầu thủ Việt kiều khỏi U22 Việt Nam trước SEA Games 33
13:00 03/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Cần làm rõ trường hợp không trả được nợ vay, trách nhiệm của ngân hàng thế nào?
12:58 03/11/2025
Tài chính
Nước lũ ở Huế và Đà Nẵng lại lên nhanh, ngập lụt diện rộng tái diễn
12:51 03/11/2025
Thời tiết
Né kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi ô tô xuống ruộng
12:49 03/11/2025
Tin nóng