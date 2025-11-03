Đóng

10 năm, 3 lần mất con giữa mùa lũ: Nỗi đau tột cùng của người mẹ

(VTC News) -

10 năm, 3 đứa trẻ lần lượt ra đi mãi mãi đều vì nước lũ, nỗi đau chồng chất ấy khiến người mẹ nghèo ở xã Quảng Trạch (Quảng Trị) chẳng còn nước mắt để khóc.

Thai Sao Mai
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới