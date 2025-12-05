Theo các chuyên gia, thường xuyên tiêu thụ rau lá xanh, trái cây, ngũ cốc, chất béo tốt, tỏi, gừng, trà xanh và uống đủ nước giúp gan khỏe, phục hồi tự nhiên.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo dư thừa tích tụ trong các tế bào gan. Tình trạng này có thể xuất hiện do thói quen ăn uống không lành mạnh, béo phì, tiểu đường type 2, cholesterol cao, căng thẳng và tiêu thụ rượu bia.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Health Shots cho biết, theo bác sĩ Shankar Zanwar, Cố vấn Cấp cao, Chuyên gia Tiêu hóa tại Bệnh viện Gleneagles (Singapore): "Quá nhiều chất béo trong gan sẽ làm chậm chức năng của gan, có thể dẫn đến viêm, xơ hóa, xơ gan, suy gan, và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan nếu bị bỏ qua".

Do đó, những thay đổi lối sống kịp thời, đặc biệt là tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh, có thể ngăn chặn sự tiến triển này và thậm chí đảo ngược các giai đoạn gan nhiễm mỡ sớm.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm giúp làm sạch gan, giảm viêm tự nhiên:

Trà xanh

Trà xanh có các chất chống oxy hóa thực vật được gọi là catechins, một hợp chất được biết đến để hỗ trợ chức năng gan.

Các loại rau lá xanh

Một trong những đồng minh mạnh nhất trong việc làm sạch gan, rau lá xanh có thể được ăn sống, nấu chín, hoặc nước ép. Với khả năng riêng biệt của chúng để trung hòa các kim loại nặng, hóa chất và thuốc trừ sâu, cung cấp một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ cho gan. Hãy thử dùng rau lá xanh như mướp đắng, cải bó xôi, rau cải, rau diếp xoăn trong chế độ ăn uống của bạn.

Quả óc chó

Có lượng cao của arginine, quả óc chó giúp gan giải độc amoniac. Quả óc chó cũng có nhiều chất glutathione và axit béo omega-3, hỗ trợ các hoạt động làm sạch gan bình thường.

Hạt óc chó và quả táo là những thực phẩm rất tốt cho gan.

Các loại rau họ cải

Ăn bông cải xanh và súp lơ sẽ làm tăng lượng glucosinolate trong cơ thể, hỗ trợ sản xuất enzyme trong gan.

Táo

Rất nhiều pectin trong táo cần thiết cho cơ thể để làm sạch và giải phóng độc tố từ đường tiêu hóa. Điều này làm dễ dàng hơn cho gan để xử lý các chất độc hại trong quá trình làm sạch.

Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch (quinoa) và hạt kê cung cấp năng lượng ổn định, ngăn ngừa tích tụ chất béo và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất. Bác sĩ Zanwar cho biết: "Các loại ngũ cốc giàu chất xơ này giúp giảm mỡ gan theo thời gian và còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu".

Chất béo lành mạnh

Các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu cung cấp axit béo omega-3 chống viêm, hỗ trợ quá trình phục hồi của gan. Thay thế đồ ăn vặt chiên rán bằng một nắm các loại hạt có thể giảm đáng kể lượng chất béo ẩn và giúp làm sạch gan.

Tỏi và gừng

Cả gừng và tỏi đều cải thiện tiêu hóa và giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Hãy thêm chúng vào súp, món xào hoặc nước ấm buổi sáng để tăng cường lợi ích.

Bưởi

Chứa hàm lượng cao cả vitamin C và chất chống oxy hóa, bưởi làm tăng quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Một ly nhỏ nước ép bưởi tươi sẽ giúp nâng cao sản lượng của các enzym giải độc gan, giúp đào thải các chất gây ung thư và các chất độc khác.

Củ cải và cà rốt

Cả hai đều có hàm lượng cực kỳ cao flavonoid và beta-carotene; ăn củ cải và cà rốt có thể giúp kích thích và cải thiện chức năng gan tổng thể.