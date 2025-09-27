(VTC News) -

Vai trò của gan

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, gan là bộ phận rất quan trọng, thực hiện các chức năng như sản xuất protein, mật, cholesterol.

Gan còn làm nhiệm vụ dự trữ vitamin, khoáng chất, carbohydrate. Ngoài ra, cơ quan này còn có khả năng phá hủy các độc tố có trong thuốc, rượu. Lá gan khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và ngược lại.

Khi nào cần thải độc gan?

Nếu bạn thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá, phải dùng thuốc điều trị, chế độ ăn không lành mạnh sẽ khiến gan tích tụ độc tố, lâu ngày làm chức năng gan bị ảnh hưởng. Biểu hiện cảnh báo gan đang có vấn đề thực tế không rõ ràng, tuy nhiên, bạn có thể lưu ý một số triệu chứng sau:

Da bị khô, ngứa, có thể có mẩn đỏ.

Nổi mụn ở mặt và lưng.

Nước tiểu đậm màu.

Hơi thở có mùi hôi nhưng không phải nguyên nhân đến từ việc vệ sinh răng miệng không kỹ hoặc do đường hô hấp.

Dễ bị bầm tím.

Dễ bị chướng bụng đầy hơi.

Có hiện tượng vàng da, vàng mắt.

Để cải thiện các triệu chứng này, bạn có thể giải độc gan ngay tại nhà bằng cách bổ sung một số thực phẩm thải độc gan.

Những thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch gan

Ăn các loại thực phẩm sau đây là cách tốt nhất để giữ cho gan khỏe mạnh. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS.BS. Lê Thanh Hải cho biết, những thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch gan:

Tỏi

Chỉ cần một lượng nhỏ các búi trắng của tỏi, có khả năng kích hoạt các enzym gan để giúp cơ thể đào thải các độc tố. Tỏi cũng chứa lượng cao chất allicin và selen, hai hợp chất tự nhiên này giúp làm sạch gan.

Bưởi và rau lá xanh là những thực phẩm làm sạch gan rất hiệu quả

Bưởi

Chứa hàm lượng cao cả vitamin C và chất chống oxy hóa, bưởi làm tăng quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Một ly nhỏ nước ép bưởi tươi sẽ giúp nâng cao sản lượng của các enzym giải độc gan, giúp đào thải các chất gây ung thư và các chất độc khác.

Củ cải và cà rốt

Cả hai đều có hàm lượng cực kỳ cao flavonoid và beta-carotene; ăn củ cải và cà rốt có thể giúp kích thích và cải thiện chức năng gan tổng thể.

Trà xanh

Trà xanh có các chất chống oxy hóa thực vật được gọi là catechins, một hợp chất được biết đến để hỗ trợ chức năng gan.

Các loại rau lá xanh

Một trong những đồng minh mạnh nhất trong việc làm sạch gan, rau lá xanh có thể được ăn sống, nấu chín, hoặc nước ép. Với khả năng riêng biệt của chúng để trung hòa các kim loại nặng, hóa chất và thuốc trừ sâu, cung cấp một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ cho gan. Hãy thử dùng rau lá xanh như mướp đắng, cải bó xôi, rau cải, rau diếp xoăn trong chế độ ăn uống của bạn.

Trái bơ

Siêu thực phẩm dinh dưỡng này giúp cơ thể sản xuất glutathione, một hợp chất cần thiết cho gan để làm sạch các chất độc hại.

Táo

Rất nhiều pectin trong táo cần thiết cho cơ thể để làm sạch và giải phóng độc tố từ đường tiêu hóa. Điều này làm dễ dàng hơn cho gan để xử lý các chất độc hại trong quá trình làm sạch.

Các loại rau họ cải

Ăn bông cải xanh và súp lơ sẽ làm tăng lượng glucosinolate trong cơ thể, hỗ trợ sản xuất enzyme trong gan.

Nghệ

Củ nghệ giúp tăng cường giải độc gan, bằng cách hỗ trợ các enzyme đào thải chất gây ung thư từ chế độ ăn uống.

Bắp cải

Giống như bông cải xanh và súp lơ, ăn bắp cải giúp kích thích sự kích hoạt của gan để khử độc.