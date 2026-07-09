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1 chỉ vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 9/7/2026 giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 9/7/2026.

Vàng nhẫn tròn 9999 là gì?

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được đúc từ vàng nguyên chất với độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%). Sản phẩm được chế tác theo dạng nhẫn trơn hình tròn, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chủ yếu phục vụ mục đích tích lũy tài sản.

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng. dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Vàng nhẫn tròn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji hôm nay

Theo khảo sát lúc 7h ngày 9/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h00 ngày 9/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC

14.550.000

14.850.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.550.000

14.850.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.300.000

13.500.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 999

13.250.000

13.450.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 999

14.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

13.580.000

14.130.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 18K

9.871.000

10.871.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 16K

8.613.000

9.613.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 15K

7.818.000

8.818.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 14K

7.486.000

8.486.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 10K

5.433.000

6.433.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji  với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 9/7/2026):

Thương hiệu  Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ 
SJC  Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ  14.520.000 14.830.000 đồng/chỉ 
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ 
PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9  14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ 
Bảo Tín Minh Châu  Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9  14.430.000 14.830.000 đồng/chỉ 
Phú Quý  Nhẫn tròn Phú Quý 999.9  14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ 

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan
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