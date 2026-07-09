(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là gì?

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được đúc từ vàng nguyên chất với độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%). Sản phẩm được chế tác theo dạng nhẫn trơn hình tròn, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chủ yếu phục vụ mục đích tích lũy tài sản.

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng. dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Vàng nhẫn tròn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji hôm nay

Theo khảo sát lúc 7h ngày 9/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 14,55 - 14,85 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h00 ngày 9/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.300.000 13.500.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.250.000 13.450.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 14.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.580.000 14.130.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 9.871.000 10.871.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 16K 8.613.000 9.613.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 15K 7.818.000 8.818.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 7.486.000 8.486.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.433.000 6.433.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 9/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.550.000 14.850.000 đồng/chỉ SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.520.000 14.830.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.430.000 14.830.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.500.000 14.800.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.