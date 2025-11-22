Xuyên Mộc bứt phá tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển bền vững

(VTC News) -

Không gian phát triển mở rộng, lợi thế mới cho Xuyên Mộc

Xã Xuyên Mộc (TP.HCM) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Xuyên Mộc, Bông Trang và Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trên diện tích 75,4 km² với hơn 28.000 dân, Xuyên Mộc hôm nay đang sở hữu những điều kiện thuận lợi đặc biệt để vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển xanh, trong giai đoạn 2025 - 2030.

Ngay trong thời điểm này, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo ra một hiệu ứng lan tỏa rõ rệt cho khu vực Xuyên Mộc.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn thi công cao điểm, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình, đường 994 được mở rộng và tuyến kết nối từ sân bay tới Hồ Tràm đang được thúc đẩy trở thành trục giao thông chiến lược của cả vùng.

Một góc của xã Xuyên Mộc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đinh Hùng)

Sự hội tụ của những dự án hạ tầng quy mô lớn này mở ra cho Xuyên Mộc cơ hội hiếm có. Không chỉ cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian kết nối đến các trung tâm kinh tế - du lịch, hệ thống hạ tầng mới còn tác động trực tiếp đến cấu trúc phát triển của xã, tạo ra động lực mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ và du lịch tăng trưởng vượt bậc.

Một khi tuyến đường nối sân bay Long Thành - Hồ Tràm hoàn thành, Xuyên Mộc gần như trở thành điểm trung chuyển quan trọng của du khách, nhà đầu tư và dòng dịch chuyển kinh tế, xã hội từ TP.HCM, Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhận định, sự thay đổi không gian hành chính sau sáp nhập giúp các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng công tác mặt trận, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ông cho rằng Xuyên Mộc đang đứng trước một vận hội đặc biệt khi hạ tầng khu vực được đầu tư đồng bộ, mở ra những tiềm năng mới cho phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Theo ông Lộc, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Long Thành và Hồ Tràm sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng nhất. Tuyến đường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, dịch vụ mà còn là chìa khóa thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian kinh doanh, giúp người dân có thêm cơ hội nâng cao thu nhập.

Khi môi trường đầu tư, kinh doanh trở nên thông thoáng, thuận lợi, Xuyên Mộc sẽ có điều kiện thu hút thêm nguồn vốn, phát triển công nghiệp nhẹ, thương mại và dịch vụ theo hướng hiện đại.

Xuyên Mộc cần bước đi chiến lược

Ở góc độ điều hành địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuyên Mộc Đinh Văn Trải cho biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư mới hoặc nâng cấp, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, ông Trải cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng kinh tế của xã vẫn chưa thực sự bền vững. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, chuyển đổi giống cây trồng và vật nuôi diễn ra chậm, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ của nông dân chưa cao.

Hồ Xuyên Mộc cung cấp hơn 4.000m3 nước sinh hoạt mỗi ngày cho người dân địa phương. (Ảnh: Quang Vũ)

Theo ông Trải, chính những hạn chế này đòi hỏi Xuyên Mộc phải chủ động thay đổi, tranh thủ giai đoạn “vàng" khi hạ tầng khu vực đang hoàn thiện. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đặt mục tiêu phát huy tối đa lợi thế sẵn có, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực mới.

Sự lan tỏa từ các dự án hạ tầng như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay tuyến kết nối Hồ Tràm sẽ giúp xã có thêm cơ hội để cơ cấu lại sản xuất, mở rộng không gian phát triển đô thị và chuyển dịch mạnh sang kinh tế dịch vụ - du lịch.

Ông Đinh Văn Trải nhấn mạnh rằng khi những tuyến đường chiến lược này đồng bộ, Xuyên Mộc sẽ có vị thế hoàn toàn mới. Không gian phát triển đô thị mở rộng, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động hơn, nguồn lực đầu tư đổ về nhiều hơn, giúp địa phương có điều kiện xây dựng mô hình phát triển theo hướng “đô thị sinh thái, đa trung tâm, kết nối thông minh”, phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở đó, xã Xuyên Mộc đặt ra mục tiêu đầy kỳ vọng: trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, địa phương định hướng phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao.

Người dân được hỗ trợ chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, gia tăng giá trị, tạo ra các sản phẩm chủ lực mang thương hiệu riêng của xã. Khi sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường và các chuỗi tiêu thụ hiện đại, thu nhập của nông dân sẽ được nâng lên rõ rệt.

Một hướng đi quan trọng khác là phát triển du lịch sinh thái. Với vị trí liền kề Hồ Tràm - Bình Châu, Xuyên Mộc có tiềm năng mạnh mẽ để hình thành các mô hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, kết hợp cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Đến cuối nhiệm kỳ, địa phương đặt mục tiêu hình thành ít nhất hai mô hình du lịch sinh thái mang dấu ấn đặc trưng. Đây không chỉ là ngành kinh tế mới mà còn giúp thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Vườn nhãn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân xã Xuyên Mộc. (Ảnh: Hồng Phúc)

Kinh tế xanh và du lịch xanh sẽ gắn kết hài hòa với mô hình “làng trong phố - phố trong làng” mà xã Xuyên Mộc định hướng xây dựng. Mô hình này giúp bảo tồn bản sắc làng quê nhưng vẫn tạo ra không gian đô thị hiện đại, sạch đẹp, thân thiện môi trường.

Khi người dân được sống trong một môi trường xanh, nhiều dịch vụ tiện ích, hạ tầng kết nối tốt nhưng vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống, xã Xuyên Mộc sẽ có sức hút mạnh mẽ hơn với nhà đầu tư và du khách.

Chính quyền địa phương cũng đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của xã. Những sản phẩm đặc trưng của Xuyên Mộc sẽ được xây dựng thương hiệu, gắn với chuỗi du lịch, trải nghiệm để gia tăng giá trị.

Không gian kinh doanh dịch vụ sẽ phát triển dọc theo các tuyến giao thông mới, đặc biệt là trục kết nối từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm - tuyến đường được xem là “huyết mạch” phát triển mới của khu vực.