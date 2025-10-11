Xuyên đêm khắc phục tuyến đường sắt bị lũ cuốn ở Trung Giã

(VTC News) -

Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố xói mòn đường tàu ở Trung Giã.

Ông Nguyễn Tâm, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Thái, cho biết từ hôm qua đến nay (11/10), đơn vị đã huy động hàng trăm nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục, khẩn trương cứu viện các vị trí đường sắt bị nước lũ xói nền ở xã Trung Giã, Hà Nội.

Mục tiêu trước mắt ngăn dòng lũ thượng lưu không tràn qua nền đường, bảo đảm an toàn cho khu dân cư hạ lưu; sau đó triển khai phục hồi đường ray, khôi phục chạy tàu.

Các máy móc, nhân lực tham gia làm xuyên đêm.

Do bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây lũ trên diện rộng, những ngày qua nước lũ đã làm xói lở nghiêm trọng đoạn đường sắt từ Km 16+700 – Km 18+300, trên địa bàn xã Trung Giã thuộc tuyến Đông Anh – Quán Triều.

Có 3 vị trí hư hỏng nặng nhất, trong đó có điểm nước lũ cuốn trôi toàn bộ nền đường dài khoảng 40 m, sâu 4 m, ray bị “treo”, tạo thành khoảng hổng lớn như vỡ đê, nước lũ chảy xiết về hạ lưu, khiến tuyến đường sắt tê liệt hoàn toàn.

Ngay khi phát hiện sự cố, Công ty Đường sắt đã huy động lực lượng túc trực, khảo sát thiệt hại và lập phương án xử lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra, cảnh giới để ứng phó kịp thời.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kiểm tra hiện trường và thống nhất phương án khắc phục: vận chuyển đá hộc từ các mỏ ở Đồng Mỏ, Thịnh Châu, Phúc Yên về đổ đá, thả rọ đá, lấp các điểm xói lở.

Từ hôm qua đến nay, đơn vị đã huy động hàng trăm nhân lực tham gia cứu chữa. Đá và vật tư được vận chuyển bằng tàu, ô tô tập kết tại đường ngang cách đoạn đường sắt bị hỏng khoảng 600 m, sau đó đưa vào vị trí xói lở bằng goòng để thi công.

Nhiều đoạn xói mòn cơ bản được khắc phục.

Đến sáng nay, hai điểm xói lở đã được khắc phục, cho phép chạy tàu chở đá và vật tư tiếp cận vị trí nặng nhất để tập trung cứu chữa. Mục tiêu trước mắt là ngăn dòng lũ thượng lưu không tràn qua nền đường, bảo đảm an toàn cho khu dân cư hạ lưu, sau đó triển khai phục hồi đường ray và khôi phục chạy tàu.

Hiện đã xả đến vị trí đầu điểm sạt 234 m³ đá, gồm 8 toa đá (128 m³), vận chuyển đá bằng ô tô và goòng cùng máy xúc từ đường ngang ra khoảng 106 m³.

Đơn vị đang chuẩn bị đẩy thêm 8 xe đá (80 m³) ra điểm trôi đường, đã đóng khoảng 500 bao đá mạt và cát. Tại ga Trung Giã, đã tập kết thêm khoảng 400 m³ đá, trong đó đã đổ 50 m³, tiếp tục vận chuyển phần còn lại.

Một số hình ảnh ngành đường sắt làm việc xuyên đêm, khẩn trương khắc phục xói lở đường tàu do hậu quả mưa lũ:

Vật liệu được khẩn trương tập kết.

Tập trung máy móc thi công.

Công nhân và máy móc khẩn trương làm việc xuyên đêm.

Sáng nay tàu chở đá đang tiếp cận dần vị trí nặng nhất để tập trung khắc phục.

Các đoạn xói mòn đang được tiếp tục khắc phục, đảm bảo an toàn và khôi phục chạy tàu sau mưa lũ.

Tàu chở đá.