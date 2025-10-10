Điều tàu 300 tấn giữ cầu ở Bắc Ninh giữa lũ dữ

(VTC News) -

Đường sắt điều tàu hàng khoảng 300 tấn để giữ cầu Sông Thương (Bắc Ninh).

Việc điều tài hàng để chất tải lên cầu sông Thương (Bắc Ninh), gia tăng tải trọng cho cầu, chống lại sức nước khi có khả năng dâng cao, cuốn trôi cầu.

Theo thông tin từ Tổng Công ty đường sắt, tại cầu sông Thương (Bắc Ninh) Km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng mực nước cách đáy dầm lúc 5h30 sáng là 1m. Công ty báo cáo Điều độ phong tỏa đường sắt tại cầu sông Thương vào lúc 8h10 ngày 8/10/2025 lúc mực nước cách đáy dầm 0,95m.

Tàu hơn 300 tấn tăng tải trọng giữ cầu sông Thương.

Đồng thời công ty đã thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi 2 bên cánh gà) lúc 8h30.

Đến chiều ngày 10/10, mực nước cách đáy dầm 0,65m, các khu gian Bắc Giang - Phố Tráng, Phố Tráng- Kép, Voi Xô- Phố Vị đang phong tỏa do ngập nước không kéo đá từ Đồng Mỏ về được.

Căn cứ theo tình hình nước lũ lên tại sông Thương, công ty đã đăng ký kéo 6 toa chở xỉ quặng, tổng trọng tải tàu khoảng 300 tấn về chất tải lên cầu sông Thương để gia tăng tải trọng cho cầu sông Thương, chống lại sức nước khi có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu.

Trong một diễn biễn khác, Đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, đơn vị quản lý tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, cho biết chiều 9/10 nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn phăng toàn bộ lớp nền và đá ballast đoạn qua xã Trung Giã (Sóc Sơn cũ), để lại hai thanh ray trơ trên không.

Đoạn sạt lở dài 20-30 m, phần đất phía dưới bị xói sâu gần hai mét, tạo hố rỗng ngay bên dưới đường ray. "Phần nền đường đã bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ đường ray nên toàn bộ tàu hàng phải tạm dừng lưu thông", đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái nói.

Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt kiểm tra và động viên cán bộ nhân viên và chỉ đạo khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Đến 14h ngày 10/10, nước lũ đã rút dần nhưng vẫn còn tràn qua đoạn đường ray bị rỗng phía dưới. Một số vị trí khác trên tuyến cũng xuất hiện hiện tượng xói lở, sụt taluy. Do các tuyến đường quanh khu vực vẫn ngập sâu, nhiều người dân chọn cách đi bộ men theo đường sắt để về nhà, tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng. Đơn vị đang phối hợp các lực lượng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng để khắc phục khi nước rút, dự kiến thông tuyến trở lại trong 2-3 ngày tới.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài 55 km, xây dựng năm 1959, khởi hành từ ga Đông Anh (Hà Nội) đến ga Quán Triều (Thái Nguyên). Sau khi dừng chạy tàu khách từ tháng 3/2020, tuyến chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa công nghiệp và vật liệu xây dựng.