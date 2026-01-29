Xử phạt ca sĩ Khánh Phương

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Cụ thể, quyết định nêu rõ phạt tiền 100 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 16/6/2023, ca sĩ Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) - đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (tương ứng 9,0152 tỷ đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch). Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 27/1.

Ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng ngày, quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang, liên quan tới ông Phạm Khánh Phương, cũng được ban hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Năm 2023, ca sĩ Khánh Phương cũng bị phạt vì mua bán chui cổ phiếu.

Thời gian gần đây, ca sĩ Khánh Phương vướng nhiều ồn ào. Tháng 9/2025, Công an TP.HCM mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV Anh em trước sau như một (trong đó có Khánh Phương) vì quảng cáo website cá độ.

Khánh Phương thừa nhận lỗi chủ quan khi không rà soát kỹ lưỡng trước khi phát hành, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả. Anh cho biết việc hợp tác được thực hiện qua một công ty truyền thông, có tài liệu pháp lý đi kèm nên cả nhóm không lường trước rủi ro. Dù vậy, lời giải thích vẫn chưa đủ xoa dịu dư luận.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Khánh Phương và nhóm Ngũ hổ tướng.

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM, có nền tảng gia đình khá giả. Năm 2001, anh lập nhóm nhạc MP5 cùng Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài.

Sau khi nhóm MP5 tan rã, Khánh Phương bắt đầu sự nghiệp hát solo. Năm 2008, anh nổi tiếng nhờ ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Sau đó, nam ca sĩ có nhiều dấu ấn với Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng.

Vài năm trở lại đây, Khánh Phương vừa ca hát vừa kinh doanh nhưng sự nghiệp âm nhạc khá mờ nhạt.