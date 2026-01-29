Chủ tịch Hội đồng Châu Âu tham quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hiện tại, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương Việt Nam - EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.