Chủ tịch Hội đồng Châu Âu tham quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đến tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tại đây, ông được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc, hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam ngày nay.
Đây là một trong những công trình mang ý nghĩa biểu trưng cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam.
Hoạt động tham quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày 28-29/1.
Đây là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần thứ hai của một lãnh đạo cấp cao nhất Liên minh Châu Âu (EU), sau chuyến thăm năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy.
Chuyến thăm Việt Nam của ông Antonio Costa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU không ngừng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990.
Ông Antonio Costa từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 2015 đến 2024. Từ tháng 12/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Châu Âu - cơ quan đưa ra định hướng chính trị chung và các ưu tiên của Liên minh Châu Âu (EU).
Ông Antonio Costa cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp.
Hiện tại, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương Việt Nam - EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.
EU là đối tác có cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, như đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).