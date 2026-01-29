Lập trường của Việt Nam khi trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 29/1, trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hoà bình Dải Gaza, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên quan".

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, vì vậy luôn hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm mang lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ Kế hoạch Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, và đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai kế hoạch này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Theo Người phát ngôn, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng trong quá trình triển khai Kế hoạch Hòa bình, góp phần chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình bền vững tại Trung Đông.

"Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong việc triển khai Kế hoạch Hòa bình và qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc".

Ngày 16/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.