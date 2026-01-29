Việt Nam phối hợp với WHO và các quốc gia ứng phó virus Nipah

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 29/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc nào.

Các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát, chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong nước, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các quốc gia để phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trên cơ sở thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan: “Để ứng phó với dịch bệnh, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu”.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế trong nước đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Dơi ăn quả được xác định là vật chủ tự nhiên mang virus Nipah. (Nguồn: Reuters)

Bà Phạm Thu Hằng nói thêm, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh Nipah, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến của dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia trên thế giới để kịp thời tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, đạt hiệu quả".

Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật, được phát hiện lần đầu vào năm 1998 tại Malaysia. Các đợt bùng phát thường không lan rộng, song mức độ nguy hiểm rất cao. Dơi ăn quả được xác định là vật chủ tự nhiên mang virus, đồng thời bệnh cũng có thể lây truyền từ người sang người, đặc biệt trong quá trình chăm sóc và điều trị nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo các nghiên cứu, trong số các ca phải nhập viện, tỷ lệ tử vong dao động từ 40 - 75%. Bệnh diễn tiến nhanh, người nhiễm thường khởi phát với các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển nặng với suy hô hấp và viêm não cấp, đe dọa tính mạng.