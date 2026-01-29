Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 29/1/2026 - XSQB 29/1

XSQB 29/1. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 29/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 29/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 29/1/2026 - Xổ số Quảng Bình ngày 29/1/2026

Xem thêm kết quả XSQB các ngày mở thưởng gần nhất

- XSQB 22/1, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 22/1/2026

XSQB 22/1, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 22/1/2026.

- XSQB 15/1/2026

XSQB 15/1, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 15/1/2026.

- XSQB 8/1/2026

XSQB 8/1, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 8/1/2026.

- XSQB 1/1/2026

XSQB 1/1, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 1/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 29/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.