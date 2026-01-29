TP.HCM yêu cầu dừng mọi bữa ăn bán trú có sản phẩm Sago Food

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 29/1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở sẽ ban hành văn bản yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú có sử dụng thực phẩm liên quan đến công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Theo ông Minh, văn bản của sở sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục đang triển khai bữa ăn bán trú hoặc vận hành bếp ăn có sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp này phải dừng ngay, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xây dựng phương án tổ chức thay thế hiệu quả, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho học sinh.

Đối với nghi vấn thực phẩm không bảo đảm chất lượng được dùng làm suất ăn bán trú cho học sinh, đại diện sở cho biết cần chờ kết luận điều tra chính thức của cơ quan chức năng để xác định việc thực phẩm đã được đưa vào trường học hay chưa, hay chỉ dừng ở phạm vi nội bộ doanh nghiệp.

Thịt bẩn được công ty Sago Food "hô biến" thành thịt tươi, sạch.

Với các trường tổ chức bán trú không liên quan đến doanh nghiệp nêu trên, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng sẽ yêu cầu tổng rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu từ nguồn cung đến chế biến; đồng thời đánh giá tổng thể nhằm bảo đảm bữa ăn an toàn nhất cho học sinh.

Đồng thời, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Công an TP.HCM để theo dõi, xử lý vụ việc, qua đó nâng cao an toàn thực phẩm trong các bếp ăn trường học trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trả lời báo chí tại họp báo vào tháng 12/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM thừa nhận vẫn còn một số cơ sở giáo dục thực hiện chưa nghiêm, để xảy ra những sự việc ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành. Trước thực tế này, sở nhấn mạnh hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sai phạm liên quan đến bữa ăn bán trú, đồng thời yêu cầu các trường xây dựng kịch bản xử lý khi phát sinh sự cố về an toàn thực phẩm.

Công ty Sago Food là đơn vị cung cấp nguyên liệu làm thức ăn bán trú cho nhiều trường học tại TP.HCM. Trong bài phản ánh trên Báo Dân Việt, hàng loạt hình ảnh thịt heo, thịt trâu có dấu hiệu quá hạn, ôi thiu vẫn được sơ chế và "hô biến" thành thịt tươi, sau đó được chế biến thành suất ăn bán trú cho học sinh TP.HCM.

Hiện, toàn bộ thông tin, hình ảnh thu thập được đã được chuyển đến UBND xã Hiệp Phước và Công an TP.HCM để đề nghị xác minh. Công an TP.HCM cũng đã giao các đơn vị chuyên môn vào cuộc kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến bếp ăn học đường. Cùng với đó, hàng loạt trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.HCM đã thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho đến khi có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.