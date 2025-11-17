Hà Nội siết chặt quy trình bữa ăn bán trú, xử lý nghiêm khắc sai phạm

(VTC News) -

Chiều 17/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp giao ban sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn thành phố đang quản lý 2.181 trường công lập. Tổng số suất ăn một lần phục vụ là 1.007.389 suất. Về hình thức, có 824 trường tự nấu; 492 trường liên kết với đơn vị cung cấp suất ăn nấu tại trường; 445 trường nhận suất ăn sẵn.

Đánh giá công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố sau 2 tháng thực hiện, đại diện Sở Y tế cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra thực tế tại một số xã, phường gồm Nội Bài, Quang Minh, An Khánh, Bình Minh, Thanh Oai, Quảng Oai, Đoài Phương; kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cơ sở nấu ăn tại các trường trên địa bàn các phường, xã này.

Các xã có thẩm định hồ sơ, có đánh giá điều kiện thực tế của các cơ sở cung cấp suất ăn và nguyên liệu thực phẩm.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, hầu hết các xã mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá các tiêu chí cơ bản theo hướng dẫn, không đánh giá rõ ràng các tiêu chí ưu tiên để chọn ra được các cơ sở tốt nhất. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, một số xã chưa thực hiện truy xuất được nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu đầu vào; có tình trạng nhà cung cấp nguyên liệu đã bị xã đánh giá không đạt điều kiện đầu vào nhưng vẫn để đơn vị cung cấp suất ăn ký với nhà cung cấp nguyên liệu đó; có tình trạng các đơn vị cung cấp thực phẩm trong hồ sơ nộp để xã thẩm định khác với đơn vị cung cấp trên thực tế.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh tiểu học ăn bán trú đã tăng 16% so với năm ngoái (năm ngoái 66%, hiện là hơn 82%). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đăng ký ăn bán trú ở các trường ngoài nội đô tăng rõ rệt. Điều này cho thấy sự tin tưởng của phụ huynh học sinh đối với chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học của thành phố.

Từ thực tế kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường rà soát lại quy trình cũng như hồ sơ để bảo đảm việc lựa chọn đơn vị cung ứng phù hợp nhất và hiệu quả nhất. Sở cũng lưu ý các trường thành lập ban chỉ đạo, tổ giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó phải có sự tham gia của cha mẹ học sinh; công khai tài chính, công khai thực đơn, công khai nguồn gốc thực phẩm.

Phân tích cụ thể từng sự việc, cũng như những sai phạm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thời gian qua, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nêu rõ trách nhiệm cụ thể của hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo các xã, phường.

Nhằm triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh an toàn trong thời gian tới, tại cuộc làm việc, bà Hà yêu cầu các đơn vị cần lựa chọn đơn vị đủ năng lực đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và cung cấp suất ăn cho các bữa ăn bán trú; tổ chức các bữa ăn bán trú bảo đảm theo các quy định hiện hành; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tổ chức các bữa ăn bán trú, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, thẩm định, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm và các sở, ngành thành phố bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp.

Đồng thời, UBND phường, xã cần chỉ đạo các nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng; chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong các bếp ăn tập thể và công khai các đơn vị đã được lựa chọn.

Các địa phương cần thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình nhập thực phẩm, quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm hằng ngày; có phương án cụ thể để xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc các nhà cung cấp không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng đề nghị lãnh đạo các xã, phường quan tâm cải thiện cơ sở vật chất trường học, trong đó có nhà vệ sinh, khu vực rửa tay cho học sinh.

Lưu ý trách nhiệm của các sở, ngành liên quan trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, bà Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung này và xử lý nghiêm khắc sai phạm. Thành phố kêu gọi các nhà trường, phụ huynh học sinh cùng tham gia giám sát việc triển khai để bảo đảm học sinh có bữa ăn an toàn, chất lượng.