Toàn bộ ban lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Ban Chấp hành FAM khẳng định việc rút lui tập thể xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, không gắn với bất kỳ lợi ích cá nhân hay toan tính quyền lực nào. "Ban Chấp hành xác định việc nhận trách nhiệm tập thể và chủ động rút lui là cần thiết nhằm bảo vệ tính liêm chính, uy tín và giá trị cốt lõi của Liên đoàn", thông báo của FAM có đoạn.

FAM nhấn mạnh các thành viên Ban Chấp hành đã thống nhất nhận trách nhiệm tập thể, đồng thời lựa chọn phương án hành động được cho là phù hợp nhất để hạn chế những hệ lụy có thể ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài đến nền bóng đá Malaysia. Việc đồng loạt từ chức cũng được xem như nỗ lực nhằm duy trì niềm tin của công chúng, các đối tác và những bên liên quan.

Lãnh đạo bóng đá Malaysia từ chức hàng loạt vì vụ bê bối nhập tịch.

Đáng chú ý, FAM cho biết quyết định này nhằm tạo điều kiện để Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể tiến hành đánh giá, rà soát và xử lý – nếu cần thiết – các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành và thủ tục hành chính của FAM một cách độc lập, khách quan, không chịu tác động từ bộ máy đương nhiệm.

Bên cạnh đó, động thái rút lui được kỳ vọng sẽ mở đường cho những cải cách cần thiết trong tương lai, nếu được đề xuất, có thể triển khai một cách minh bạch và thông suốt, dựa trên nền tảng niềm tin được tái lập. Ban Chấp hành cũng khẳng định việc đặt lợi ích của bóng đá Malaysia lên trên nhiệm kỳ và chức danh, dù mới đảm nhiệm vai trò chưa đầy 11 tháng trong nhiệm kỳ 4 năm.Dù không còn giữ vị trí điều hành, các thành viên Ban Chấp hành FAM cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIFA, AFC và các bên liên quan, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới sự ổn định, phát triển bền vững và tương lai lâu dài của bóng đá Malaysia. Vụ bê bối nhập tịch là nguyên nhân khiến FAM chịu áp lực lớn.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia khiến bóng đá nước này lao đao.

Hôm 27/1, CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án treo giò do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, theo đề nghị của FAM. Quyết định này mang tính tạm thời, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và duy trì hoạt động chuyên môn trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng rủi ro pháp lý còn hiện hữu. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết ban đầu của FIFA, án phạt có thể được kích hoạt trở lại, kéo theo hệ lụy không nhỏ cho bóng đá Malaysia ở giai đoạn tiếp theo.