Vì sao các hãng game Trung Quốc âm thầm rót vốn cho AI tạo sinh?

(VTC News) -

Ngành công nghệ Trung Quốc mở đầu năm 2026 với sự kiện Zhipu AI và MiniMax, hai công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu nước này, đồng loạt niêm yết cổ phiếu, trở thành các start-up mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đầu tiên trên thế giới lên sàn chứng khoán.

Cả Zhipu AI và MiniMax đều nhận được vốn từ các quỹ liên quan đến nhà nước và những tập đoàn công nghệ lớn như Tencent Holdings và Alibaba Group Holding. Tuy nhiên, bên cạnh các “ông lớn” công nghệ, nhiều doanh nghiệp chuyên về trò chơi điện tử cũng âm thầm tài trợ cho các công ty AI hàng đầu Trung Quốc.

Trong số này có miHoYo, nhà phát triển Genshin Impact, một trong những trò chơi di động thành công nhất của Trung Quốc. Ngoài ra còn có 37 Interactive Entertainment, doanh nghiệp được xem là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất vào lĩnh vực AI.

MiHoYo là nhà đầu tư sớm của MiniMax, trong khi 37 Interactive rót vốn vào Zhipu AI, Moonshot AI và Baichuan. Bốn công ty này được giới công nghệ gọi là “bốn con hổ AI” của Trung Quốc.

miHoYo sớm đầu tư vào nền tảng AI MiniMax. (Ảnh: Shutterstock)

Theo các chuyên gia, sự quan tâm ngày càng lớn của ngành game đối với AI xuất phát từ nhu cầu phục hồi tăng trưởng và kiểm soát chi phí phát triển các tựa game bom tấn. Trong bối cảnh ngân sách sản xuất ngày càng phình to, các nhà phát triển đang tìm cách tạo ra những trò chơi lớn hơn, phức tạp hơn mà không phải mở rộng quy mô nhân sự.

Noah Ramos, chiến lược gia toàn cầu tại công ty tư vấn Alpine Macro thuộc Oxford Economics, cho rằng AI được xem như “chất xúc tác” giúp ngành game vượt qua giai đoạn tăng trưởng trì trệ và bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Theo Ramos, sức mua của người tiêu dùng đang suy yếu trong khi chi phí làm game tiếp tục tăng. Dữ liệu của Alpine Macro cho thấy, với mức giá tiêu chuẩn 70 USD, game console hiện nay rẻ hơn khoảng một phần ba nếu điều chỉnh theo lạm phát so với 20 năm trước.

Đối với các studio game, đầu tư vào các công ty phát triển LLM không chỉ mang lại tiềm năng lợi nhuận tài chính mà còn giúp họ tiếp cận trực tiếp các công cụ AI phục vụ sản xuất. Những công cụ này có thể hỗ trợ tạo nội dung, tự động hóa các công việc lặp lại và vận hành game trực tuyến.

Từ năm 2023, miHoYo đã sử dụng các mô hình ngôn ngữ của MiniMax trong quá trình phát triển Honkai: Star Rail, áp dụng AI để tạo kịch bản, xây dựng cốt truyện và sản xuất tài nguyên nội dung 3D.

37 Interactive cũng tích hợp mô hình Kimi của Moonshot AI vào hệ thống chăm sóc khách hàng để xử lý yêu cầu của người chơi, trong khi mô hình GLM của Zhipu AI được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nội dung cốt truyện.

Theo ông Ramos, AI có thể giúp các studio tạo ra những trò chơi quy mô lớn, mang tính điện ảnh với đội ngũ tinh gọn hơn nhờ tự động hóa phần lớn công việc thủ công. Ông nhận định ngành game đang bước vào “kỷ nguyên vàng” nhờ AI.

Các hãng game Trung Quốc đang đẩy nhanh việc tích hợp AI vào quy trình phát triển. (Ảnh: SCMP)

Không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hãng game lớn nhất Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh việc tích hợp AI vào quy trình phát triển. NetEase đã hợp tác với Tripo AI để cho phép người chơi Eggy Party tự tạo môi trường ảo.

Trong khi đó, Tencent tích hợp công nghệ DeepSeek vào tựa game Game for Peace, cho phép người chơi tương tác với nhân vật ảo được hỗ trợ bởi AI.

Ông Daniel Ahmad, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Niko Partners, cho biết các doanh nghiệp game Trung Quốc đang ứng dụng AI ở hầu hết các khâu, từ vận hành, phát hành đến marketing và tương tác người chơi. Ông cho rằng AI chủ yếu được sử dụng để giảm chi phí phát triển, rút ngắn thời gian làm game, đẩy nhanh việc thu hút người dùng và tạo ra các trải nghiệm mới.

“Mức độ ứng dụng AI trong ngành game tại Trung Quốc và châu Á hiện cao hơn so với Mỹ”, ông Ahmad nói, đồng thời cho biết tại Mỹ và châu Âu, AI tạo sinh vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm.