Youtube chấp nhận video ngắn được tạo bằng AI

(VTC News) -

CEO YouTube - Neal Mohan - công bố bước đi mới nhất của YouTube trong thông báo gần đây: Người sáng tạo nội dung sẽ sớm có thể tạo video ngắn bằng hình ảnh AI của chính họ.

"Năm nay, bạn sẽ có thể tạo video ngắn bằng hình ảnh của chính mình, sản xuất trò chơi chỉ với một lời nhắc văn bản đơn giản và thử nghiệm với âm nhạc", Mohan viết.

YouTube sẽ bắt đầu cho phép người sáng tạo nội dung đăng tải các video ngắn sử dụng hình ảnh nhận diện của họ bằng trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Cnet)

Nhưng CEO YouTube Neal Mohan cho biết trí tuệ nhân tạo sẽ là một "công cụ để thể hiện", chứ không phải là sự thay thế cho sự sáng tạo của con người.

CEO YouTube cũng cho biết, các video ngắn của YouTube, được thiết kế để xem nhanh, thu hút khoảng 200 tỷ lượt xem mỗi ngày. YouTube chưa cung cấp chi tiết về công cụ AI mới hoặc cách nó sẽ phù hợp với hệ sinh thái video ngắn hiện tại.

Google, công ty mẹ của YouTube, đã thông báo vào tháng 9/2025 về việc bổ sung công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Veo 3 vào YouTube Shorts, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo video do AI tạo ra, giúp nền tảng này cạnh tranh mạnh mẽ hơn với TikTok.

Không phải tất cả AI đều được chào đón

Khi nói đến hình ảnh do AI tạo ra, YouTube có thể sớm cho phép người sáng tạo sử dụng chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể sao chép hình ảnh của người khác. Công ty đã triển khai công nghệ phát hiện sự giống nhau vào mùa thu năm ngoái để giúp ngăn chặn việc sử dụng trái phép khuôn mặt hoặc giọng nói của người sáng tạo trong video.

Khi YouTube bổ sung các công cụ tạo nội dung bằng AI, họ cũng đang nhắm đến các nội dung AI kém chất lượng và các video giả mạo (deepfake) gây hiểu nhầm. "Việc phát hiện đâu là thật và đâu là do AI tạo ra ngày càng khó khăn hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi nói đến deepfake", Mohan cho biết.

Chính sách của công ty về việc kiểm soát và xóa nội dung do AI tạo ra khỏi nền tảng mở của mình vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

"Để giảm thiểu sự lan truyền nội dung AI chất lượng thấp, chúng tôi đang tích cực phát triển các hệ thống hiện có, vốn đã rất thành công trong việc chống lại thư rác và nội dung câu view, cũng như giảm thiểu sự lan truyền nội dung lặp đi lặp lại, chất lượng thấp", CEO YouTube nhấn mạnh.