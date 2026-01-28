NSND Quốc Anh hát văn trên sân khấu, khán giả rưng rưng xúc động

(VTC News) -

Chương trình Tết Vạn Lộc 2026 với chủ đề về mẹ và quê hương mang đến nhiều xúc động cho khán giả. Phần đầu chương trình là bản hòa ca lắng đọng về mẹ. NSND Thu Hiền với Huyền thoại mẹ mang đến chất giọng từng trải, sâu lắng như lời thủ thỉ của thời gian.

NSND Thu Hiền.

Danh ca Ngọc Sơn tiếp nối bằng Người con đạo hiếu, khơi dậy lòng biết ơn bằng phong cách mộc mạc, chân thành. Đặc biệt, tiết mục hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa do NSND Quốc Anh thể hiện tạo nên khoảnh khắc lặng yên hiếm có, khi âm nhạc dân gian hòa quyện cùng thi ca.

Ở các chặng sau, chương trình tiếp tục ghi dấu với những ca khúc trữ tình, quê hương. NSND Trung Đức dung dị trong Chân quê; NSND Thu Hiền song ca cùng Vượng Râu ở Tình thắm duyên quê mang đến sự kết hợp bất ngờ.

Đặc biệt, tiết mục hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa do NSND Quốc Anh thể hiện tạo nên khoảnh khắc lặng yên hiếm có, khi âm nhạc dân gian hòa quyện cùng thi ca, chạm đến tầng sâu cảm xúc người nghe.

NSND Quốc Anh hiếm hoi xuất hiện với tư cách ca sĩ.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là tiểu phẩm Tình mẹ duyên thầy - tác phẩm khai thác đề tài nhạy cảm về nạo phá thai. Câu chuyện được dẫn dắt nhẹ nhàng, dung hòa khéo léo giữa bi và hài, để rồi khi khép lại, nhiều khán giả lặng người vì những thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử, trách nhiệm và sự trân trọng sự sống.

Với phong cách hài “tưng tửng” đặc trưng, Vượng Râu trong vai thầy lang liên tục khuấy động khán phòng bằng lối thoại duyên dáng, thâm thúy. Nghệ sĩ Thanh Tú ghi dấu ấn bởi sự đa tài khi kết hợp mượt mà diễn xuất, bolero và cải lương trong cùng một tiểu phẩm. Sự góp mặt của Lệ Mỹ, Thành Chíp (Thành Áo Hoa), Thùy Dương giúp câu chuyện thêm đầy đặn, cảm xúc.

Tiết mục tiểu phẩm "Tình mẹ duyên thầy".

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng, chương trình năm nay lấy chủ đề Mẹ và Quê hương, chạm tới những miền sâu thẳm trong tâm hồn người xem. Không khí xuân được khơi mở bằng Nàng xuân (Remix) qua giọng hát trẻ trung, giàu năng lượng của Bạch Công Khanh.

Bốn MC Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm không chỉ dẫn dắt mà còn trở thành những người kể chuyện, đưa khán giả trở về miền ký ức thân thương bằng những lời dẫn giàu hình ảnh về gia đình và quê hương.

Lệ Quyên trở thành điểm nhấn với loạt ca khúc Nắng có còn xuân, Thương hoài ngàn năm, Giấc mơ có thật, chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu trải nghiệm. Phương Thanh khuấy động sân khấu với Mưa nửa đêm, Mưa chiều bằng chất giọng khàn, máu lửa quen thuộc.

Lệ Quyên chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Yến Ngọc – Đan Phương, Hồ Quang 8, Long Nhật, Lâm Bảo Phi… góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc. Đáng chú ý, những làn điệu dân ca, cải lương tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các tiết mục của Thúy Hằng, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tiểu Long, Nguyên Linh – Phan Hải Lý, mang đến những khoảng lặng đậm chất quê hương.

Chương trình khép lại bằng ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam do Ngọc Sơn thể hiện đầy xúc động. Tết Vạn Lộc 2026 đã đưa khán giả đi trọn vẹn qua hành trình cảm xúc: từ tiếng cười nhân văn, đến những giai điệu mùa xuân, lắng đọng với mẹ, sâu nặng với quê hương và trở về với giá trị đoàn viên.