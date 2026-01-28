Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Sáng 28/1, tại Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Công ty 35 và Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Binh đoàn 19).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến kiểm tra tại cửa lò giếng phụ thuộc Công ty 35

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp đến các công trường khai thác, khu sản xuất, chế biến của Công ty 35 và Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc để thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đồng thời, Đại tướng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty 35 giới thiệu sơ đồ khu vực khai thác than của đơn vị.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị khẳng định, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do biến động thị trường, điều kiện khai thác ngày càng phức tạp, song, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất khoa học, phát huy nội lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động cơ bản được giữ vững và từng bước nâng lên; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hầm lò để thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các khu kỹ thuật dưới độ sâu 320 m.

Đặc biệt, các đơn vị đã chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, phòng, chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp; bảo đảm tốt hậu cần, y tế, góp phần ổn định tư tưởng, tạo động lực để cán bộ, công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Binh đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và những kết quả nổi bật mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 nói chung, Công ty 35 và Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Đại tướng nhấn mạnh, những kết quả đó không chỉ góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, mà còn trực tiếp đóng góp cho sự phát triển chung của Quân đội và đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hệ thống bơm hạ áp trong hầm lò của Công ty 35.

Từ những thành tích, kết quả đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chú trọng chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Tết tặng đại diện người lao động Công ty 35.

Trong điều kiện lao động đặc biệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đặc biệt chú ý công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động, sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tuyên truyền, giáo dục cho người lao động chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong mọi hoạt động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, nhất là ở những khâu, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi cán bộ, công nhân phải nâng cao ý thức tự giác, coi an toàn là mệnh lệnh, là trách nhiệm và danh dự của người quân nhân, người lao động trong Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 19 tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến công trường thăm, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Đồng thời, Đại tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu", "đội quân công tác", "đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.