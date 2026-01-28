Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, người đàn ông tấn công tài xế ô tô

(VTC News) -

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ và tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi chặn đầu xe ô tô, Vũ hành hung anh Tiến. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, ngày 22/1, anh Nguyễn Văn Tiến (trú TP Huế) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).

Khi đến trước số nhà 294, anh Tiến xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Trần Văn Quốc liên quan đến việc tham gia giao thông và có xảy ra xô đẩy.

Ngô Quang Vũ bị bắt tạm giam.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ là người điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, chở Trần Văn Quốc, đến chặn đầu ô tô của anh Tiến. Tại đây, Vũ cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, vai khiến anh Tiến bị thương.

Hành vi chặn đầu xe, hành hung người khác của Vũ khiến giao thông ùn tắc. Sau đó, Quốc đã can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.