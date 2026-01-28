Ô tô lùi trúng 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ

(VTC News) -

Khoảng 11h40 ngày 28/1, tại phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do nam tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó, ô tô bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên và va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám điều tra, làm rõ.