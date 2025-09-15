Nam thanh niên lao ra đường chặn đầu ô tô, đánh tài xế xe máy ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 15/9, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ nam thanh niên lao ra đường chặn nhiều ô tô, xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu.

Nam thanh niên có biểu hiện lạ, lao ra đường chặn đầu ô tô.

Theo hình ảnh được nhiều người dân ghi lại, sự việc xảy ra vào khuya 14/9 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy. Lúc này, nam thanh niên có biểu hiện bất thường, liên tục chửi bới rồi lao ra chặn nhiều ô tô và xe máy đang chạy trên đường, mặc cho một cô gái can ngăn.

Đỉnh điểm, người này còn chặn một xe máy đang chạy giữa đường rồi hành hung tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế nam thanh niên.

Cơ quan công an đang làm việc với những người có liên quan để xác minh vụ việc.