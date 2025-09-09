Công an mời người đàn ông chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế lên làm việc

(VTC News) -

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đi xe máy cùng một người phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Người đàn ông khiêu khích tài xế ở TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, người đàn ông chặn đầu chiếc xe ô tô rồi lớn tiếng khiêu khích. Người này có những hành động "kỳ quặc" trước đầu xe ô tô. Tất cả bị camera hành trình của ô tô ghi lại.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Trị Đông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh người đàn ông có hành động phản cảm trong clip.

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông khiêu khích tài xế có tên N.H.M (34 tuổi, ngụ TP.HCM). M được mời về trụ sở công an để làm việc, lấy lời khai.

Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.