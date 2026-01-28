Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/1/2026 - XSDNA 28/1

XSDNA 28/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 28/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 28/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 28/1/2026

Xem thêm KQXS Đà Nẵng các ngày quay thưởng trước

- XSDNA 24/1, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 24/1/2026

XSDNA 24/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/1/2026.

- XSDNA 21/1/2026

XSDNA 21/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 21/1/2026.

- XSDNA 17/1/2026

XSDNA 17/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/1/2026.

- XSDNA 14/1/2026

XSDNA 14/1, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 14/1/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.