Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/1/2026 - XSDNA 17/1

XSDNA 17/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 17/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 17/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

