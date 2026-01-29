+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bất động sản 2026: Vay tiền lướt sóng đầu cơ sắp 'hết thời'
(VTC News) -
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), khi nguồn cung được mở rộng trên diện rộng, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh thực chất.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
XSMT 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/1/2026
15:30 29/01/2026
Xổ số miền Trung
Vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce, trong nước vượt 191 triệu đồng/lượng
15:28 29/01/2026
Tin giá vàng
Bé 2 tuổi lập kỷ lục thế giới
15:27 29/01/2026
Hậu trường
Nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm
15:04 29/01/2026
Ca Nhạc
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 29/1/2026 - XSQT 29/1
15:00 29/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 29/1/2026 - XSQB 29/1
14:58 29/01/2026
Xổ số miền Trung
Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi
14:56 29/01/2026
Tin tức
Vietlott 29/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/1/2026 - Xổ số Power 6/55
14:45 29/01/2026
Xổ số
Giá các loại xăng dầu cùng tăng, RON95 tăng hơn 200 đồng/lít
14:42 29/01/2026
Thị trường
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 29/1/2026 - XSBDI 29/1
14:42 29/01/2026
Xổ số miền Trung
Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui
14:30 29/01/2026
Tin tức
Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 29/1/2026 - XSAG 29/1
14:28 29/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 29/1/2026 - XSTN 29/1
14:26 29/01/2026
Xổ số miền Nam
XSMN 29/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/1/2026
14:15 29/01/2026
Xổ số miền Nam
Vợ cũ của chồng thường xuyên đến ăn cơm rồi ngủ lại, viện cớ chăm con
14:00 29/01/2026
Gia đình
Bị CSGT giam xe vì vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên trộm lại xe
13:59 29/01/2026
Bản tin 113
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 29/1/2026 - XSBTH 29/1
13:58 29/01/2026
Xổ số miền Nam
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng
13:55 29/01/2026
Bản tin 113
Thêm ngôi sao Việt kiều nhập tịch thành công, sắp khoác áo tuyển Việt Nam
13:53 29/01/2026
Thể thao
Thủ tướng: Thi đua với tinh thần 'làm thật, không màu mè, khoa trương'
13:50 29/01/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
13:46 29/01/2026
Chính trị
Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
13:39 29/01/2026
Thời sự quốc tế
'Đây là thời khắc để tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ Việt Nam - EU'
13:01 29/01/2026
Chính trị
Dự kiến tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026, mức lương cơ sở 30 năm thay đổi sao?
12:43 29/01/2026
Tin nhanh 24h
10 tòa nhà chọc trời dự kiến hoàn thành trong năm 2026
12:00 29/01/2026
Bất động sản
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả
11:34 29/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Người trẻ chuộng nước ngọt 'Zero calo': Lựa chọn lành mạnh hay rủi ro sức khỏe?
11:30 29/01/2026
Sức khỏe
Tự uống 20 viên thuốc phá thai mua online, người phụ nữ phải cắt toàn bộ tử cung
11:24 29/01/2026
Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa
11:16 29/01/2026
Chính trị
Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang
11:05 29/01/2026
Tin nóng