Xe tải không người lái tự trôi tông bé gái 10 tuổi tử vong ở Đắk Lắk

Chiều 29/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp, điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang khiến bé gái 10 tuổi tử vong, mẹ cháu bé bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TD)

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-217.xx lưu thông trên đường liên xã thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang.

Khi đến ngã ba đường, ông Hưng dừng xe rời khỏi cabin. Lúc này, xe tải bất ngờ tự trôi rồi va chạm với cháu N.T.L. (10 tuổi, trú tại xã Tam Giang) đang đi bộ trên đường.

Sau khi tông vào cháu L., xe tải tiếp tục tông vào xe máy do chị L.T.P. (39 tuổi, mẹ cháu L.) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cháu N.T.L. tử vong tại chỗ, còn chị L.T.P. bị thương nặng và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải không chở hàng, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình dốc.