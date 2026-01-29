79,6 triệu người dùng Zalo thường xuyên hàng tháng

(VTC News) -

Từ 77,8 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng vào cuối năm 2024, chỉ sau 1 năm, Zalo tăng thêm gần 2 triệu người dùng, ghi nhận 79,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tính đến tháng 12/2025.

Số người dùng thường xuyên hàng tháng của nền tảng Zalo tăng trưởng theo hàng năm. (Ảnh: MH)

Trước đó, báo cáo “The Connected Consumer” Quý 3/2025 của Decision Lab đã ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam, duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều quý liên tiếp.

Cụ thể, ở hạng mục Nền tảng nhắn tin, Zalo đạt tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) 83%. Đáng chú ý, Zalo tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh trong Q3/2025 so với các quý trước, trong khi các nền tảng khác như Facebook hay WhatsApp chứng kiến sự sụt giảm về tỷ lệ sử dụng.

Trong bối cảnh công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành xu hướng toàn cầu, Zalo cũng ghi nhận khoảng 30% người dùng sử dụng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng.

Các tính năng AI nổi bật của Zalo có thể kể đến như Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation), Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói…

Đặc biệt, sau một năm ra mắt, tính năng Trợ lý Công Dân Số do Zalo phát triển chính thức cán mốc 1 triệu người dùng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình đưa AI vào phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính và pháp lý.

Zalo tích hợp nhiều tính năng AI trên nền tảng. (Ảnh: MH)

Bên cạnh những tính năng phục vụ đời sống thường nhật, nhiều ứng dụng công nghệ trên Zalo như Zalo Official Account (OA) và Zalo Mini App ra đời đã tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số các cấp từ trung ương tới địa phương diễn ra một cách hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Tính đến hết năm 2025, có 17.210 OA và 1.205 Mini App của cơ quan Nhà nước và đơn vị tiện ích đang hoạt động trên Zalo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.