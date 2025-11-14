Xu hướng dòng tiền cuối năm: Tiết kiệm ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu

(VTC News) -

Xu hướng mới cho thấy người dùng chuyển từ các kênh đầu tư rủi ro sang các giải pháp tích lũy an toàn, trong đó gửi tiết kiệm ngân hàng trở lại như một trong những lựa chọn dẫn đầu.

Xu hướng dịch chuyển dòng tiền sau một năm biến động

Những biến động của thị trường khiến nhiều người nhận ra rằng quản trị rủi ro quan trọng không kém việc tìm kiếm lợi nhuận. Hành vi tài chính của đông đảo người dùng vì thế thay đổi: Chủ động tích lũy nhiều hơn, hạn chế “đặt cược” vào các kênh biến động mạnh.

Bên cạnh mục tiêu sinh lời bền vững, người dùng còn lựa chọn sự an tâm, tin tưởng để gửi gắm tài sản đầu tư. Những mục tiêu như phí học tập, kế hoạch mua sắm, hay quỹ an toàn cho gia đình đều khiến giải pháp tích lũy trở nên phù hợp hơn.

Tạo nền lợi nhuận ổn định cho năm mới

Các chuyên gia tài chính đánh giá rằng cuối năm là thời điểm lý tưởng để "khóa" lãi suất cho các khoản tiết kiệm kỳ hạn 6-12 tháng, đảm bảo mức sinh lời ổn định cho lập kế hoạch tài chính năm mới. Khi gửi vào thời điểm này, khách hàng sẽ được đảm bảo giữ nguyên mức lãi suất trong suốt kỳ hạn, bất kể thị trường có thay đổi. Tiết kiệm ngân hàng vì vậy không chỉ là giải pháp bảo toàn tài sản mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình quản trị tài chính cá nhân.

Tiết kiệm ngân hàng: Kênh tích lũy hiệu quả trong ngắn và trung hạn

Tiết kiệm ngân hàng luôn là lựa chọn quen thuộc vì đảm bảo hai giá trị mà người dùng tìm kiếm: Sinh lời ổn định và chủ động kiểm soát dòng tiền. Trong bối cảnh các ngân hàng gia tăng ưu đãi vào mùa cao điểm cuối năm đã mang lại lợi ích tốt cho người gửi tiền, người gửi tiết kiệm có thể nhận lợi ích ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi kết quả như các kênh đầu tư.

Khi nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tăng cao, chương trình khuyến mại “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” của VietinBank được khách hàng ưa chuộng rộng rãi nhờ cơ chế rõ ràng: Gửi tiết kiệm là nhận quà tiền mặt giá trị tức thời và hưởng ưu đãi vượt trội.

Theo đó, khi khách hàng mở mới sổ tiết kiệm tại quầy được nhận quà tặng tiền mặt hoặc hiện vật giá trị đến 800.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng đủ điều kiện trong các ngày như 20/10, 20/11, 24/12 hoặc 6/3 được tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng ưa thích công nghệ có thể gửi tiết kiệm trực tuyến qua VietinBank iPay Mobile để được nhân đôi điểm thưởng Loyalty, dùng để đổi các món quà ưa thích trong hệ sinh thái dịch vụ của ngân hàng.

Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất năm của VietinBank dành cho khách hàng gửi tiền, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong cả nước, tổng giá trị khuyến mại dành tặng khách hàng lên đến trên 8 tỷ đồng.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiết kiệm, nhận ưu đãi trực tiếp tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Thông tin chương trình “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” được cập nhật trên website VietinBank.

