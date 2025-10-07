XSMT 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 7/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 7/10. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 7/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 7/10 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 5/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 5/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 5/10/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 5/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 5/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 4/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 4/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 4/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 4/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 4/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 3/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 3/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 3/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 2/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 2/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 2/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ tiếp tục mở thưởng với sự tham gia của đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ mở thưởng XSMT trong ngày.

- Thứ Năm: XSMT được mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT được mở thưởng từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được quay số từ 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được khép lại với kết quả từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho khách hàng trúng số trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc, tính từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời hạn thanh toán sẽ được kéo dài cho đến khi có phán quyết chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đổi vé tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống, đây là phương án nhanh chóng và được nhiều người lựa chọn vì sự thuận tiện. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người chơi.

- Tuy vậy, khi lĩnh thưởng ở đại lý, người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng cho dịch vụ đổi thưởng. Mức phí này dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng đại lý.

- Ngược lại, nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết – nơi phát hành vé, người trúng sẽ được nhận trọn vẹn số tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có). Đây là cách thức an toàn, minh bạch và không phát sinh thêm chi phí khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.