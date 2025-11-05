XSMT 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 5/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 5/11. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 5/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 5/11 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) được tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung (XSMT) được 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, bạn có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền gần nhất để nhận giải.

- Nếu muốn nhận thưởng nhanh gọn, bạn nên đến đại lý đổi vé trúng thuộc hệ thống của công ty xổ số. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý.

- Trong trường hợp nhận thưởng tại công ty XSKT, bạn sẽ được lĩnh trọn giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế theo quy định, nếu có) mà không mất thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số được xem là hợp lệ khi do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có các thông tin trùng khớp với kết quả trúng thưởng được công bố. Ngoài ra, tấm vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, nhòe mực hay chỉnh sửa, và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

