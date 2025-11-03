XSMT 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 3/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 3/11. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 3/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 3/11 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 1/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 31/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 31/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 31/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 31/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 31/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 30/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 29/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) sẽ tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Thời gian chi trả giải thưởng từ các công ty xổ số kiến thiết tối đa là 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng giải.

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể nhận giải trực tiếp tại đại lý vé số hoặc tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

- Nhận thưởng qua đại lý vé số được nhiều người lựa chọn vì tiện lợi và phổ biến ở hầu hết địa phương. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Nếu muốn nhận đủ giá trị giải thưởng, người trúng có thể đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé. Tại đây, tiền thưởng sẽ được chi trả đầy đủ, chỉ trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ phí nào khác.

- Cả hai cách đều hợp pháp và an toàn; người trúng chỉ cần chuẩn bị vé số hợp lệ và giấy tờ tùy thân để đổi thưởng nhanh chóng, chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.