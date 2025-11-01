XSMT 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 1/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 1/11. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 1/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 1/11 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 30/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 29/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 28/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 28/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 28/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 28/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 28/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 27/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 27/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 27/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung do 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, phần thưởng 15 triệu đồng cho mỗi vé trúng.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): có 10.000 giải, mỗi vé trúng nhận 100.000 đồng.

- Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng mỗi ngày bởi các công ty XSKT trong khu vực và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả một cách công khai và minh bạch.

- Ngoài việc xem trên tivi, bạn có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên sẽ tốn một khoản phí dịch vụ nhỏ cho mỗi lần tra cứu.

- Để cập nhật nhanh – chính xác – miễn phí, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn, trang thông tin uy tín hỗ trợ tra cứu kết quả xổ số miền Trung hằng ngày mọi lúc, mọi nơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.