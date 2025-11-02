XSMT 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 2/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 2/11. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 2/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 2/11 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt: Gồm 1 giải duy nhất với phần thưởng lên đến 2 tỷ đồng cho vé trúng trọn bộ 6 chữ số.

- Giải Nhất: Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: Gồm 10 giải, phần thưởng 15 triệu đồng cho mỗi vé trúng.

- Giải Ba: Có 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải Tư: Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng cho mỗi vé.

- Giải Năm: Có 100 giải, phần thưởng 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu: Gồm 300 giải, mỗi vé trúng nhận 400.000 đồng.

- Giải Bảy: Có 1.000 giải, phần thưởng 200.000 đồng mỗi giải.

- Giải Tám: Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội nhận thêm 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cùng 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể lựa chọn đổi thưởng trực tiếp tại đại lý vé số hoặc đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận giải.

- Hình thức nhận thưởng qua đại lý vé số thường được nhiều người ưu tiên vì nhanh chóng, tiện lợi và có mặt ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, người trúng sẽ cần trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, xem như chi phí giao dịch cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Nếu muốn nhận toàn bộ giá trị giải thưởng, người trúng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết nơi phát hành vé. Tại đây, tiền thưởng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không bị khấu trừ thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

- Cả hai hình thức đều hợp pháp và an toàn, người trúng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân cùng tờ vé trúng hợp lệ để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng và chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.