XSMT 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 17/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 17/10. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 17/10 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 15/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 15/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 15/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 15/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 15/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 14/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 14/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 14/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 14/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 14/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 13/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 13/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 13/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 13/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 13/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 12/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 12/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 12/10/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 12/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 12/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành chính thức, có thông tin trùng khớp với kỳ quay thưởng và dãy số trúng giải. Vé cần giữ nguyên trạng — không bị rách, tẩy xóa, chắp vá hay hư hỏng — và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Theo quy định, việc chi trả giải thưởng phải được thực hiện trong tối đa 5 ngày kể từ khi Công ty Xổ số Kiến thiết nhận được yêu cầu lĩnh thưởng. Tuy nhiên, đơn vị thường tiến hành xử lý nhanh chóng để người trúng thưởng nhận được tiền sớm nhất có thể.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.