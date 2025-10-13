XSMT 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 13/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 13/10. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 13/10 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tổ chức mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ tiến hành quay thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): có 10 giải, phần thưởng 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (5 số): tổng cộng 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): có 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): có 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, phần thưởng 100.000 đồng/giải.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, và 45 giải khuyến khích cho vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi các công ty XSKT khu vực và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả một cách minh bạch và kịp thời.

- Ngoài việc xem trực tiếp trên tivi, người chơi có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ tính phí dịch vụ nhất định.

- Để cập nhật kết quả nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn – địa chỉ uy tín giúp tra cứu kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày một cách tiện lợi và dễ dàng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.