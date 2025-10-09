XSMT 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 10/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 10/10. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 10/10 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số.

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) quay số.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) mở thưởng.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể nhận giải theo hai hình thức linh hoạt:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số: Đây là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng vì nhanh chóng và tiện lợi, không cần di chuyển xa. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho đại lý khi thực hiện đổi vé trúng thưởng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT in trên tờ vé số. Cách này phù hợp hơn với các giải thưởng có giá trị lớn, đảm bảo an toàn, minh bạch và không mất thêm phí dịch vụ như khi đổi tại đại lý.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được giữ trong tình trạng nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá để đảm bảo tính hợp lệ khi lĩnh thưởng.

- Người chơi cần ghi rõ và chính xác các thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé số để xác nhận quyền sở hữu.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại công ty XSKT in trên tờ vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đi lĩnh thưởng, người chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với các giải thưởng có giá trị vượt 10 triệu đồng, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.