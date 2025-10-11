XSMT 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 11/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 11/10. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 11/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 11/10 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 9/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 8/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 7/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 6/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 6/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 6/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 6/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/10/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng từ 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức mở thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay từ 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT tiến hành quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được quay số bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần ghi nhớ rằng thời hạn lĩnh thưởng XSMT là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng thưởng nên nhanh chóng đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải. Sau khi quá hạn, vé trúng sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng và thanh toán giải thưởng đầy đủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé trúng thưởng XSMT phải được bảo quản nguyên vẹn, không rách, không nhàu nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa để đảm bảo được công nhận hợp lệ khi đổi thưởng.

- Người chơi cần điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân ở mặt sau vé nhằm xác định rõ quyền sở hữu trước khi nộp lĩnh thưởng.

- Giải thưởng có thể nhận tại công ty XSKT được in trên vé, hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện của hệ thống xổ số miền Trung – Tây Nguyên tùy theo khu vực.

- Khi đến lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

- Với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người chơi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật trước khi nhận tiền thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.