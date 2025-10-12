XSMT 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 12/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 12/10. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 12/10 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ mở thưởng từ 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tổ chức mở thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay từ 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ tiến hành quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng XSMT là 30 ngày kể từ ngày có kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng nên nhanh chóng đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn trên, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

- Công ty xổ số kiến thiết cam kết bảo mật thông tin của người trúng và thanh toán đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người chơi.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi các công ty XSKT trong khu vực và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương lúc 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh việc xem trên tivi, người chơi còn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ nhất định.

- Để tiết kiệm chi phí mà vẫn cập nhật kết quả nhanh và chuẩn xác, bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, cho phép tra cứu kết quả xổ số miền Trung miễn phí mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.