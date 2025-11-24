XSMN 24/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 24/11. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 24/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 24/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN quay số do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay thưởng bởi An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMN quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ gồm 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc tại các đại lý được ủy quyền chi trả thưởng. Mỗi địa điểm đều có quy trình tiếp nhận và xác minh vé theo đúng quy định.

- Với các giải thưởng giá trị nhỏ, người chơi thường chọn đổi thưởng tại đại lý vì nhanh chóng và thuận tiện hơn cho việc đi lại. Tuy nhiên, khi nhận tiền ở đại lý, bạn cần trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo từng khu vực.

- Đối với các giải thưởng lớn, tốt nhất bạn nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục. Tại đây, bạn sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào như khi đổi thưởng tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

Vé hợp lệ để nhận thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ mở thưởng và các con số dự thưởng trùng với một trong những giải được công bố. Vé cần giữ nguyên vẹn, không rách nát, không bị tẩy xóa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

