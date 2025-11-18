XSMN 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 18/11. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 18/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 18/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 18/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN được thực hiện bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN được công bố từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Bộ ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách quay số XSMN trong ngày.

- Thứ Năm: Lịch mở thưởng XSMN do An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMN được quay bởi các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Ngày này, XSMN có 4 đài tham gia gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Tuần kết thúc với lịch quay XSMN của đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số hợp lệ phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và các thông tin in trên vé phải khớp với ngày mở thưởng cũng như trùng với một trong các số trúng theo kết quả do Công ty XSKT công bố. Bên cạnh đó, tấm vé cần giữ nguyên vẹn, không bị rách, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa. Người chơi cũng phải đảm bảo vé còn trong thời hạn nhận thưởng là 30 ngày tính từ ngày quay số xác định kết quả.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình trả thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

