XSMN 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 16/11. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Dò số miền Nam ngày 14/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/11/2025
Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Nam ngày 13/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/11/2025
Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 13/11/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Nam ngày 12/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/11/2025
Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 12/11/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Nam ngày 11/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 11/11/2025
Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 11/11/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).
- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).
- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.
- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).
- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).
- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).
- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).
- Người trúng số có thể nhận thưởng tại đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết.
- Đổi thưởng ở đại lý thường nhanh và tiện, nhưng bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy nơi.
- Trong khi đó, nếu đến công ty xổ số kiến thiết – đơn vị phát hành vé – bạn sẽ được nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào như khi đổi tại đại lý.
- Giải đặc biệt: Chỉ có 1 vé trúng khớp cả 6 số, nhận thưởng 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 vé trúng đủ 5 số sẽ nhận 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: Có 20 giải, mỗi giải trao 10 triệu đồng.
- Giải tư: Tổng 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 vé trúng 4 số được thưởng 1 triệu đồng/giải.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải được 100.000 đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 vé trúng sai duy nhất số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi vé nhận 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 vé sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ số đầu), mỗi giải 6 triệu đồng.
