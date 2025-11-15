XSMN 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 15/11. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 15/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 15/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 15/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay thưởng do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được công bố do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được 4 đài tham gia gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng do đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ thực hiện chi trả giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định hiện hành, và việc trao thưởng phải được hoàn tất trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác nhận hợp lệ.

- Nếu có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận chính thức, nhằm bảo đảm quyền lợi của người chơi và sự minh bạch trong quá trình trao thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Có 1 giải duy nhất cho vé trùng khớp 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải, mỗi giải trao 30 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba: Tổng 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư: Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: Có 100 giải, mỗi giải thưởng 1 triệu đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải nhận 400 nghìn đồng.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé chỉ sai duy nhất chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho các vé sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

